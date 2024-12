Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della segreteria politica della Lega in merito al tour sui cantieri in ospedale che si è tenuto mercoledì pomeriggio.

La Lega di Saronno esprime grande soddisfazione per l’annuncio del piano di interventi da oltre 27 milioni di euro destinati al potenziamento del Presidio Ospedaliero della città. Un progetto ambizioso, voluto e sostenuto da Regione Lombardia, che punta a modernizzare la struttura, migliorare la sicurezza e introdurre tecnologie mediche di ultima generazione.

“Regione Lombardia ha ancora una volta dimostrato attenzione e concretezza nel rispondere alle necessità del nostro territorio,” commenta il segretario cittadino Angelo Veronesi. “Grazie all’impegno del presidente della Commissione Welfare, Emanuele Monti, il nostro ospedale potrà tornare a essere un punto di riferimento imprescindibile per la comunità di Saronno e per i territori limitrofi.”

L’investimento di Regione Lombardia guarda al futuro. I fondi provengono sia da risorse regionali sia da finanziamenti nazionali come il PNRR, e verranno destinati a una serie di interventi strategici. Tra i principali, la creazione di posti letto per terapia semintensiva, l’ampliamento del Pronto Soccorso e l’adeguamento antincendio di diversi padiglioni, oltre all’introduzione di apparecchiature diagnostiche avanzate.

“Con questo piano di interventi, Regione Lombardia ha dato una risposta concreta alle esigenze di cittadini e operatori sanitari,” sottolinea la Lega di Saronno. “Questi fondi non solo modernizzeranno le infrastrutture, ma miglioreranno anche la qualità del servizio, aumentando la sicurezza e la capacità assistenziale dell’ospedale.”

Particolari ringraziamenti devono essere rivolti a Emanuele Monti, il quale si è fatto promotore del rilancio del Presidio Ospedaliero di Saronno. Tra gli interventi già avviati e programmati figurano: La ristrutturazione dei padiglioni Rosso, Marrone e Verde per la creazione di nuovi posti letto, sale operatorie e aree di degenza; l’installazione di apparecchiature innovative per la Medicina Nucleare, Radioterapia e diagnostica avanzata; l’ammodernamento delle infrastrutture per garantire maggiore sicurezza antincendio; un’attenzione particolare è stata posta sul rispetto dei tempi per l’ottenimento dei finanziamenti, un risultato reso possibile grazie alla sinergia tra la direzione strategica dell’ospedale e Regione Lombardia.

La Lega di Saronno crede fermamente che questo sia solo l’inizio di una nuova fase per il nostro ospedale conclude la segreteria cittadina ringraziamo Regione Lombardia e Emanuele Monti per aver restituito fiducia ai cittadini, dando nuova vita a una struttura fondamentale per la nostra sanità. Continueremo a sostenere con determinazione il percorso di rilancio del Presidio Ospedaliero di Saronno.”

Un messaggio di speranza, dunque, che guarda al futuro con ottimismo, nella consapevolezza che il rilancio dell’ospedale sarà un beneficio duraturo per tutta la comunità.

