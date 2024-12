Cronaca

SARONNO – Auto fuori strada, mobilitazione dei soccorsi questa sera lungo la tangenzialina saronnese di via Parma, prosecuzione della Saronno-Seregno che porta all’ex Varesina e allo svincolo autostradale della A9 di Uboldo Origgio.

Alle 20.05 è scattato l’allarme, per l’incidente avvenuto nel tratto centrale di via Parma: sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed è arrivata l’ambulanza della Croce azzurra da Caronno Pertusella. Due le persone che hanno avuto bisogno di assistenza sanitaria: una donna di 48 anni ed un uomo di 59 anni. Non sono apparsi in condizioni preoccupanti. Da chiarire le cause dell’accaduto, nella gelida serata odierna.

(foto archivio)

