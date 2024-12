Cronaca

SARONNO – È finita rovinosamente a terra dopo l’impatto tra un’auto e la sua bicicletta l’ucraina 38enne protagonista ieri mattina, giovedì 12 dicembre, di un incidente stradale nella trafficata via Novara. L’incidente si è verificato intorno alle 8:30, in prossimità della rotatoria, nel pieno del traffico mattutino. Alla guida dell’utilitaria che ha colpito la ciclista si trovava una donna di 80 anni residente a Cesate.

L’automobilista si è immediatamente fermata per prestare soccorso alla ciclista ferita. Sul posto sono giunti rapidamente i soccorritori del 118 e una pattuglia della polizia locale di Saronno. La ciclista è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Legnano per ulteriori accertamenti.

L’incidente ha causato notevoli rallentamenti alla circolazione in una zona già trafficata. La polizia locale è intervenuta per eseguire i rilievi necessari e chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

