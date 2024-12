Città

SARONNO – Momento della verità per l’Amministrazione del sindaco Augusto Airoldi: si vedrà se reggerà e soprattutto chi la sosterrà.

Giovedì 20 dicembre alle 21 in Sala Vanelli è convocato il consiglio comunale, con al secondo punto all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio consolidato, lo stesso punto che la maggioranza non è riuscita ad approvare entro il 30 settembre, aprendo la crisi tuttora in corso.

Diverse le cose cambiate da quella seduta: a guidare l’assemblea cittadina non è più Pierluigi Gilli, tornato a fare il consigliere di Con Saronno, ma Marta Gilli, che resta indipendente. Nonostante il riavvicinamento all’Amministrazione (visibile nelle dichiarazioni e nella recente inaugurazione di piazza Libertà), la nuova presidente non è stata altrettanto esplicita nella volontà di sostenere l’Amministrazione nelle delibere più politiche. Se fosse il suo il voto determinante dopo aver dichiarato di voler tenere la neutralità politica che richieste il suo ruolo di presidente, dovrebbe iniziare il suo mandato, rimangiandosi il voto contrario dato nella seduta del 30 settembre, per sostenere la traballante maggioranza.

Stessa cosa per Agostino De Marco, esponente di Forza Italia il suo voto, in contrasto con quello di tutte le opposizioni, è stato determinante nell’elezione di Marta Gilli a presidente suscitando anche molte rimostrante in Fi e nel centrodestra. Anche lui però il 30 settembre aveva votato, malgrado le scadenze, contro il bilancio consolidato e ha firmato e votato la mozione di sfiducia a carico del sindaco Augusto Airoldi. Difficile pensare a un suo voto a favore possa essere un sostegno estemporaneo. Racconteremmo una stampella più strutturale per la maggioranza.

Impossibile che il tredicesimo voto possa arrivare da Giuseppe Calderazzo, unico assente nella prima seduta ma al centro di una turbolenta trattativa per la creazione di un campo largo tra maggioranza e M5s come soluzione alla crisi. Al niet di Gilli si è aggiunta l’indisponibilità di parte del Pd (ex partito di Calderazzo) e non se ne è fatto niente malgrado proprio la strategica astensione dell’indipendente abbia salvato Airoldi dalla sfiducia del consiglio. A giudicare dalle ultime dichiarazioni dei pentastellati, non sembrano disponibili ad accordi e collaborazioni con la maggioranza. Su nessun fronte.

C’è poi il caso di Mattia Cattaneo: uscito dal gruppo di Lista Airoldi, si vocifera per la mancata condivisione della gestione della vicenda crisi e sfiducia non ha finora fornito spiegazioni o dichiarazioni ufficiali sulla sua posizione. Malgrado sia ormai indipendente è difficile pensare che cambi idea avendo già votato a favore del consolidato.

Ed invece le certezze quali sono? Al momento, sulla carta e secondo le ultime dichiarazioni, i voti contrari potrebbero essere 5 (Lega), 1 (Fratelli d’Italia), 4 (Obiettivo), 1 (Calderazzo). Ossia 11. Quelli a favore della maggioranza sarebbero 12 (sindaco, 1 Con Saronno, 5 Partito Democratico, 2 Tu@Saronno, 3 Saronno Civica + Cattaneo). Restano da definire Marta Gilli e Agostino De Marco, voti essenziali non solo per la mera approvazione, ma anche per confermare chi e con quanta convinzione sostenga la maggioranza del sindaco Airoldi.

Sono le uniche incognite? No. C’è anche il malessere e lo sdegno del Pd. Non solo e non tanto di alcuni storici esponenti in prima fila nella vita politica ma della base. A cui proprio la rinuncia dell’accordo con l’ex Calderazzo non è piaciuta soprattutto per l’implicita scelta di legarsi ancor di più ai Gilli. C’è chi preme, spera, sogna e incoraggia un moto di orgoglio e ribellione (fomentato da alcuni attacchi non proprio indolori): con un voto contrario, con un’assenza, un ultimatum, una forte e vera presa di posizione pubblica. Insomma qualcosa che dimostri che il Pd esiste e governa la città davvero e non solo con tiepide prese di posizione e “signorsì”.

