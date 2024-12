Città

SARONNO – Mitigare gli effetti del cambiamento climatico con interventi di rinaturalizzazione, formazione ad amministratori e tecnici sulla progettazione integrata, educazione ambientale e condivisione di buone pratiche. È l’ambizioso progetto “Ri.Ver.LhAB – Rinaturalizzazione Verde degli Habitat Fluviali”, finanziato dal Programma Interreg Italia-Svizzera 2021-27 insieme ad altri 98 progetti selezionati.

Il progetto è stato presentato dal Consorzio Parco del Lura in collaborazione con ERSAF, l’ente di Regione Lombardia per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste, la Repubblica e il Cantone del Ticino e la SUPSI, Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana. L’iniziativa rientra nel Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia-Svizzera, volto a favorire la coesione economica e sociale del territorio.

L’avvio delle attività è previsto per gennaio 2025 e si concentrerà sull’adattamento e sulla mitigazione degli effetti del cambiamento climatico sugli habitat fluviali. Le aree interessate includono il Parco del Lura, il Parco Sorgenti del Lura lungo l’intero asse fluviale del torrente Lura, e alcune zone del Cantone Ticino. L’obiettivo finale è sviluppare un modello di gestione fluviale condiviso e replicabile. Il progetto si concluderà a metà del 2027.

Il progetto si inserisce nell’asse 2 del Programma Interreg, dedicato alla tutela dell’ambiente e del patrimonio naturale delle aree alpine e prealpine. Questo asse ha l’obiettivo specifico di promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, prevenire i rischi di catastrofe e aumentare la resilienza attraverso approcci ecosistemici.

Le azioni previste includono interventi di rinaturalizzazione per migliorare la qualità idro-morfologica e la funzionalità ecosistemica in alcuni siti pilota lungo il torrente Lura. Sono inoltre in programma attività di formazione dedicate agli amministratori locali e ai tecnici italiani e svizzeri sulla progettazione integrata. Si procederà allo studio e alla condivisione delle buone pratiche di gestione delle aree fluviali e delle zone umide già sperimentate nei territori coinvolti. Infine, il progetto prevede attività di sensibilizzazione, informazione ed educazione ambientale rivolte a scuole e cittadini.

