Città

SARONNO – Domenica 15 dicembre tutte le parrocchie della comunità pastorale saranno impegnate in una raccolta straordinaria di offerte a favore del fondo di solidarietà cittadino, istituito nel 2012 da monsignor Armando Cattaneo con l’obiettivo di sostenere economicamente progetti dedicati a persone in difficoltà, offrendo un aiuto concreto e mirato.

L’iniziativa avrà un significato ancora più speciale poiché coinciderà con il 50esimo anniversario di ordinazione sacerdotale di monsignor Cattaneo, che sarà presente per celebrare insieme alla comunità questo importante traguardo.

Il fondo di solidarietà, negli anni, ha permesso di avviare numerosi progetti in città, grazie anche al contributo dei tanti volontari che offrono il loro tempo e le loro energie. La comunità è invitata a partecipare a questa giornata con spirito di condivisione, offrendo il proprio contributo per sostenere chi è in difficoltà.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti