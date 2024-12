Città

SARONNO – Grande attesa per uno degli eventi più classici, amati e apprezzati del Natale di Saronno: la tombolata natalizia organizzata dalla sezione Enpa Varese Valle Olona, sede di Saronno. Un’occasione per trascorrere una serata divertente e solidale, unendo l’atmosfera festiva al sostegno di una causa importante.

L’appuntamento è fissato per sabato 14 dicembre, a partire dalle 20,30, presso l’Auditorium Aldo Moro in viale Santuario. L’evento è aperto a tutti gli amanti degli animali e non solo: sarà un momento di aggregazione con l’opportunità di vincere premi e condividere lo spirito natalizio.

Colorata e allegra la locandina dell’evento, che ritrae simpatici animali vestiti a festa, sottolineando l’importanza del supporto e della cura verso i nostri amici a quattro zampe. L’illustrazione mostra cani e gatti in abiti natalizi che aggiungono un tocco di gioia e calore alla serata prevista.

Enpa Saronno è da sempre un punto di riferimento per il benessere degli animali nella comunità locale e nel saronnese. Grazie all’impegno costante dei volontari, l’associazione promuove progetti di protezione e sensibilizzazione non solo a livello locale, ma con iniziative speciali in tutta Italia. La tombolata natalizia rappresenta un’opportunità concreta per sostenere le loro attività e dare un aiuto a chi si prende cura degli animali ogni giorno.

(foto archivio)

