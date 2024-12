Città

SARONNO – Come già lo scorso anno, l’amministrazione comunale propone alla cittadinanza un corso gratuito, della durata di mezza giornata, dedicato alla prevenzione e alle manovre di disostruzione pediatrica.

L’evento si terrà venerdì 13 dicembre, dalle 14 alle 18, nell’auditorium della scuola Aldo Moro di viale Santuario e sarà tenuto dall’associazione Salvagente Italia. Il corso baby, dedicato a chi è in attesa o si occupa di bambini tra 0 e 12 mesi, prevede una parte introduttiva in cui viene effettuato un percorso sul concetto di percezione del rischio, successivamente si entra nel vivo con un modulo sulla sicurezza in culla, che fornisce utili consigli per la prevenzione della sindrome della morte in culla. A seguire, scurezza in strada, per affrontare un percorso per portare a scelte consapevoli per il trasporto in auto dei più piccoli, sicurezza in casa, utile a capire come porre l’attenzione sui principali “incidenti domestici” nei primi 12 mesi di vita (in particolare cadute e shaken baby syndrome), ma anche sicurezza a tavola, che si propone di guidare i genitori al passaggio dal latte al cibo solido con piccoli accorgimenti per la prevenzione dell’ostruzione delle vie aeree e il taglio dei cibi.

Si passa, poi, dalla prevenzione all’azione: si illustra come effettuare una corretta chiamata di emergenza, l’utilizzo corretto dei numeri di telefono dell’emergenza, l’utilizzo aggiuntivo di app per la gestione della chiamata, per poi procedere con le manovre di disostruzione su lattante e bambino, con parte pratica sui manichini.

