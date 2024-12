Cronaca

TRADATE – Le fiamme nel cuore della notte in un’abitazione privata e il rapido intervento dei pompieri che hanno prima tratto in salvo il padrone di casa e poi domato l’incendio per evitare danni alle abitazioni limitrofe.

E’ l’emergenza registra nelle ultime ore in città. Nella notte, intorno all’1,10, un incendio è divampato in un appartamento di via 4 Novembre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco delle sedi di Tradate e Saronno, che hanno lavorato rapidamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.

Nonostante l’intervento tempestivo, il proprietario dell’abitazione è rimasto coinvolto ed è stato trasportato in ospedale dopo il primo soccorso del personale sanitario arrivato sul posto dopo la chiamata al numero unico delle emergenze.

Grazie alla rapidità e all’efficacia dei vigili del fuoco, l’incendio è stato contenuto, evitando che le fiamme si propagassero ulteriormente e che vi fossero conseguenze gravi per gli altri residenti della zona.

