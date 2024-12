Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Si è tenuta nei giorni scorsi all’aula magna dei licei Manzoni la seconda conferenza del progetto “Le pari opportunità nello sport”, organizzata dalla Varesina Calcio, la cui prima squadra milita in Serie D. Protagonista dell’evento è stato Daniele Cassioli, ex atleta plurimedagliato nello sci nautico, che ha raccontato la sua esperienza di vita, trasformando ciò che definisce un “vento contro” – la sua cecità – in una straordinaria opportunità per sé stesso e per gli altri.

Con la sua autoironia e un approccio coinvolgente, Cassioli ha affrontato temi centrali per i giovani, come l’accettazione delle diversità e il valore delle scelte di fronte alle difficoltà. Il suo intervento ha catturato l’attenzione degli studenti, stimolando curiosità e numerose domande, grazie alla sua capacità di trasformare ogni sfida in un’occasione di crescita.

L’incontro è stato introdotto da Cesare Zanotto, amico di Cassioli ed esperto di dinamiche relazionali e motivazione, già attivo anche all’interno della Varesina Calcio. Zanotto ha sottolineato l’importanza di progetti come questo per sensibilizzare i più giovani sui valori dello sport come inclusione e resilienza.

La giornata è stata resa possibile grazie al prezioso supporto di Msc Crociere, partner del progetto, che continua a sostenere le iniziative della Varesina Calcio per promuovere i valori dello sport e dell’uguaglianza.

13122024