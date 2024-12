CESANO MADERNO โ€“ Aspettando il Natale, fine settimana ricco di appuntamenti a Cesano Maderno.

๐—”๐—ป๐—ป๐—ผ ๐—ฏ๐—ฎ๐˜€๐—ฎ๐—ด๐—น๐—ถ๐—ฎ๐—ป๐—ผ: oggi sabato 14 dicembre alle 10.30 in Sala Aurora, conferenza con la presenza di don Virginio Colmegna, Presidente onorario della Fondazione Casa della Caritร โ€œAngelo Abrianiโ€. A seguire lโ€™inaugurazione delle due Mostre: โ€œVolo nella follia. Opere fotografiche di ex ospedali psichiatrici dello studio Bamsphoto Rodellaโ€ e โ€œFollia รจ normalitร . Franco Basaglia (1924-1980) e gli ex ospedali psichiatriciโ€ (tutte le informazioni sul sito del Comune).