Sport

CESATE – “Siamo tra le prime quattro squadre di prima categoria in Lombardia”: i dirigenti del Sc United sono soddisfattissimi, per il primo posto in classifica nel campionato di Prima categoria e la vittoria dell’altra sera sull’Accademia Inveruno nei quarti di finale di Coppa Lombardia.

“In una stagione dove tutto è ancora da scrivere, la nostra prima squadra ha compiuto un primo passo importante per provare a scrivere la storia. Vogliamo essere ambiziosi, ma sempre con la consapevolezza di non fare mai il passo più lungo della gamba – rimarcano dal Sc United – Mercoledì sera, però, abbiamo fatto qualcosa di importante. I ragazzi di Max Villa hanno superato l’Accademia Inveruno, il 2-1 di Cesate è la fotografia finale di una gara dove i nostri ragazzi hanno saputo gettare il cuore oltre l’ostacolo. Ognuno ha messo il suo mattoncino per vivere una serata di coppa che rimarrà nella storia della nostra società. Riscattata la sconfitta di domenica contro l’Ardisci e Maslianico, in un campionato dove comunque siamo primi in classifica. È ancora presto, il lieto fine delle favole è sempre in primavera. Ma intanto ci godiamo un capitolo più che mai bello”.

(foto Sc United: la formazione e lo staff della stagione 2024-2025)

14122024