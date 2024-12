Sport

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese domani in trasferta a Rho per una partita importante. La compagine rossoblù infatti è attesa sul campo della Rhodense di mister Roberto Gatti (ex Caronno) per il match clou della giornata, nelle zone alte della graduatoria. Sarà una partita da non perdere tra due fromazioni che non mancherano di emozionare i tifosi presenti. Ecco i convocati dal tecnico caronnese, Michele Ferri.