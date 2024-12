Sport

SARONNO – Finire l’andata con quanti più punti possibile, per restare in scia alle migliori: questo l’imperativo dell’allenatore del Fbc Saronno, Fiorenzo Roncari (foto). E domenica l’avversario appare decisamente abbordabile, un Sedriano con molti punti in meno in classifica.

“Da qui a Natale cerchiamo di essere bravi a farci un bel regalo, mantenendo e se possibile migliorando l’attuale posizione in graduatoria” le parole del mister dei biancocelesti.

Fbc Saronno-Sedriano si gioca domenica pomeriggio dalle 14.30 allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi, su ilSaronno non mancherà la cronaca play by play del match.

Classifica

Solbiatese 36 punti, Mariano 33, Pavia e Caronnese 32, Ardor Lazzate e Rhodense 31, Fbc Saronno 25, Meda 20, Vergiatese 19, Cinisello 17, Casteggio, Lentatese e Sedriano 16, Ispra 15, Sestese 12, Legnano e Robbio Libertas 8, Base 96 Seveso 6.

