Sport

CARONNO PERTUSELLA – Una giornata di festa per grandi e piccoli alla Caronnese: lo stadio dei rossoblù oggi, sabato 14 dicembre, ospiterà tantissime partite per festeggiare insieme l’arrivo del Natale.

La Caronnese ha preparato una grande festa che inizierà di prima mattina e terminerà nel tardo pomeriggio. Dalle 09:30 fino alle 18 ed oltre tutti i campi del centro sportivo di corso della Vittoria ospiteranno ben 24 squadre appartenenti al settore di pre agonistica e al settore di base, protagoniste di spettacolari triangolari. Esordienti 2012 e 2013, Pulcini 2014 e 2015, Primi calci 2016 e 2017 e Piccoli Amici 2018 e 2019: otto fasce d’età che presenzieranno il Comunale per una grandissima festa del calcio.

Un programma serratissimo: nove ore di calcio giocato per una festa con la “F” maiuscola, tutto all’insegna del divertimento e dello stare insieme, principi cardine alla base del gioco del calcio “made in Caronnese”.

Un torneo fortemente voluto dalla dirigenza caronnese e supportato da partner d’eccezione: PRG Group (che grazie a Toys center distribuirà il suo catalogo giochi di Natale), Perfetti Van Melle (che con Goleador sarà protagonista di una distribuzione speciale delle famose caramelle), Allianz Prs Assicurazioni e Baldina (che hanno sempre sposato queste importanti iniziative che lavorano sul sociale dedicato ai più piccoli). Quality sport & Rehab avrà una postazione speciale ai bordi del campo e con la presenza dei suoi fisioterapisti sarà accanto alle squadre.

Previste tante sorprese, tanta musica, un bar pronto tutta la giornata a soddisfare le esigenze di atleti, genitori, accompagnatori e amici. Alla fine di ogni premiazione l’ormai famoso e unico “terzo tempo rossoblù” in cui la Caronnese ospiterà tutti i ragazzi per la merenda con l’obiettivo dello stare insieme facendoci gli auguri per il prossimo Natale in arrivo.

(foto archivio)

14122024