VENEGONO SUPERIORE – La società Varesina calcio (serie D) annuncia ufficialmente il tesseramento del calciatore Mattia Mauri.



Classe 1992, giocatore offensivo di grandissima qualità, ha collezionato oltre 300 presenze in Serie D, oltre a 4 gettoni nel professionismo in C con la FeralpiSalò. Nelle ultime due stagioni ha trascinato in Serie C Lumezzane e Clodiense. In questa prima parte di stagione ha vestito la maglia del Piacenza.



Mattia è già disponibile per la gara di domenica pomeriggio contro il Sondrio. Il giocatore indosserà la maglia numero 17.

Con la riapetura del calcio mercato, per la sessione invernale, tutte le squadre stanno cercando gli elementi giusti per consolidare la propria rosa, in vista poi del girone di ritorno della stagione.

