CISLAGO – Questa sera, sabato 14 dicembre, alle 21 nell’auditorium “L’Angolo dell’arte” di via Stazione a Cislago, si terrà il tradizionale Concerto di Natale organizzato dall’Amministrazione comunale.

Protagonista della serata sarà il corpo musicale Santa Cecilia, che si esibirà in collaborazione con i coristi della parrocchia. La direzione musicale è affidata al maestro Mattia Roscio, che guiderà i musicisti in un repertorio ricco di emozioni e atmosfere natalizie.

L’evento rappresenta un’occasione per immergersi nello spirito delle feste attraverso la musica e per condividere un momento di comunità con i cittadini di Cislago. L’ingresso è libero, e tutti sono invitati a partecipare.

(foto: l’auditorium è pronto ad ospitare l’evento del sabato sera)

