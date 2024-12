In seguito alla lettera della Consigliera Pierangela Vanzulli, Vicepresidente facente funzione della Commissione Bilancio, indirizzata al Segretario Comunale, è stato deciso di posticipare la convocazione della Commissione a giovedì 19 dicembre alle 21 per favorire la massima partecipazione dei componenti. La decisione è stata presa con spirito collaborativo e nell’interesse di tutti i consiglieri, al fine di garantire un confronto approfondito e trasparente sul bilancio.

La Consigliera Vanzulli, nella sua lettera, ha richiamato l’Art. 5 della Delibera di Consiglio n. 62/2020, evidenziando come la normativa attribuisca al Vicepresidente il pieno diritto di sostituire il Presidente in caso di assenza o dimissioni, garantendo così la continuità amministrativa della Commissione. Ha inoltre sottolineato l’urgenza di discutere il bilancio comunale, un tema di fondamentale importanza per la città.

Tuttavia, è emersa una criticità nella gestione logistica della seduta originariamente prevista per domenica mattina, sollevata dal Segretario Comunale nella sua risposta. La Consigliera Vanzulli, con senso di responsabilità, ha scelto di rimandare la riunione, ribadendo la necessità di un approfondito confronto tra tutte le parti politiche.

Non possiamo però ignorare un interrogativo sollevato da molti: è stata la lettera del Segretario il frutto di un semplice chiarimento tecnico o è stata dettata da pressioni esterne da parte della maggioranza, con l’obiettivo di ostacolare una discussione seria e trasparente sul bilancio? Il dubbio sorge spontaneo, soprattutto considerando la delicata fase amministrativa e politica in cui si trova la città.

La speranza è che tutti i consiglieri, indipendentemente dall’appartenenza politica, colgano questa occasione per contribuire a un dibattito costruttivo, nell’interesse di Saronno e dei suoi cittadini. La trasparenza e la partecipazione sono e devono restare valori fondamentali per l’amministrazione della cosa pubblica.

La Consigliera Vanzulli ha infine comunicato che si riserva di chiedere un parere al Ministero competente per garantire un’interpretazione ufficiale e imparziale delle norme, a tutela della legittimità e della correttezza dei lavori della Commissione.