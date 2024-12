BARLASSINA / COGLIATE – Una discarica abusiva di rifiuti è stata scoperta nelle campagne al confine fra Barlassina e Cogliate.

“Ritrovamento di discarica abusiva a cielo aperto: sono in corso le indagini in corso per individuare i responsabili” confermano dall’Amministrazione comunale di Barlassina che informa i cittadini “che, in seguito a segnalazione, è stata individuata una discarica abusiva a cielo aperto sul territorio comunale. Grazie al tempestivo intervento delle autorità competenti, la polizia locale sta conducendo approfondite indagini. Sono già stati identificati alcuni nominativi riconducibili al presunto responsabile di questa grave violazione delle normative ambientali.