SARONNO – È Giuseppe Anselmo il nuovo delegato comunale di Forza Italia, incaricato dalla segreteria provinciale di traghettare gli azzurri a Saronno fino al congresso cittadino, previsto all’inizio del 2025.

La decisione arriva a una settimana dalle dimissioni di Maria Assunta Miglino, che negli ultimi anni ha guidato Forza Italia Saronno ottenendo ottimi risultati elettorali e un notevole coinvolgimento della città.

Giuseppe Anselmo è un volto noto della politica saronnese. Vero appassionato ha partecipato alla sua prima campagna elettorale nel 1995. È stato coordinatore nazionale di Forza Italia in ambito universitario e attualmente è responsabile dell’organizzazione provinciale di Varese.

“Sono due gli obiettivi che ci muoveranno nei prossimi mesi: unire il partito in virtù di possibili nuovi ingressi e portarlo con un progetto unitario al congresso. È importante ribadire che noi rappresentiamo il centro del centrodestra. Siamo logicamente aperti a tutti, ma la barra della nave va in quella direzione. Il secondo obiettivo è iniziare a lavorare per le elezioni cittadine, che siano tra sei mesi o un anno. Servirà un tavolo con le altre segreterie cittadine per la creazione di un progetto politico condiviso, anche per ridare a Saronno il ruolo di traino del suo comprensorio”.

Anselmo è chiaro anche sulle modalità: “Gli obiettivi e anche la mia figura sono stati scelti per portare avanti un progetto politico in continuità con quanto fatto da Maria Assunta Miglino, una delle migliori coordinatrici cittadine degli ultimi anni. Lo ribadisco: lavorerò con un’assoluta condivisione della linea politica per traghettare Forza Italia Saronno al congresso».

Il primo passaggio concreto sarà la creazione di un direttivo cittadino: «Sarà un lavoro con la squadra creata da Maria Assunta e Maria Elena Pellicciotta. Creeremo un direttivo cittadino ragionando in ottica di team. Tutti hanno competenze diverse e l’obiettivo è creare una buona amalgama di squadra, anche con nuovi innesti!». Tempi? «Stretti, compatibilmente con le festività».

