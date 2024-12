Città

SARONNO – Il saronnese Roberto Pacchetti ha assunto la direzione ad interim del Tgr dopo il saluto agli spettatori di Alessandro Casarin, direttore in carica, che va in pensione dopo sei anni di direzione. La testata giornalistica regionale della Rai ha raggiunto risultati significativi sotto la guida di Casarin, che nel suo messaggio di commiato ha voluto ricordare i traguardi ottenuti: “Care telespettatrici, cari telespettatori, oggi è il mio ultimo giorno alla direzione della Tgr, sei anni che hanno portato la testata a diventare il secondo Tg Rai per numero di telespettatori, il terzo se confrontato con la concorrenza privata. Abbiamo anche portato in rete tutte le redazioni regionali con centinaia di migliaia di visitatori quotidiani.”

Nel suo discorso, Casarin ha sottolineato l’importanza del contributo quotidiano dei giornalisti, amministrativi e tecnici, auspicando nuovi investimenti per l’online. A raccogliere il testimone è Roberto Pacchetti, già condirettore, che ha assunto l’incarico ad interim su decisione dell’amministratore delegato Giampaolo Rossi.

Una notizia appresa con orgoglio dalla città dove il giornalista, che ha lavorato per il Giorno e per Rete55, è molto conosciuto. Per oltre 10 anni è stato uno dei volti del Tgr Lombardia prima del passaggio a Rai Sport Milano, dove ricopriva il ruolo di caporedattore. Originario di Varese ma ormai autentico saronnese d’adozione, Pacchetti è noto anche per la sua passione per il basket.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti