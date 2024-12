news

Che Pepe the Frog sia la mascotte più “memabile” e di successo di tutte lo dimostra quest’ennesimo progetto che non sta faticando a trovare il suo target di riferimento. Parliamo naturalmente di Wall Street Pepe, la prevendita che sta creando ondate di entusiasmo negli spazi di investimento per le sue premesse che potrebbero cambiare gli equilibri di potere tra i trader. Sebbene il mondo della finanza digitale sia letteralmente dominato e controllato da whale e insider, WEPE potrebbe capovolgere questa situazione, dando maggiori possibilità di interferenza ai piccoli investitori che, uniti, possono ribaltare le proprie sorti finanziarie.

La prevendita sta raccogliendo consensi e secondo gli ultimi dati registrati da Etherscan, gli investimenti in WEPE sono notevoli, con una delle ultime transazioni che ha superato i 260.000 dollari per l’acquisto di questa nuova meme coin. Il totale, già a 13 milioni di dollari, è già record per la velocità con cui sono stati raccolti. E ora tutti si chiedono se riuscirà effettivamente a bissare il successo di Pepe Unchained (PEPU).

$10,000,000 raised. It’s happening fr Unstoppable. Vibing. Heading to the moon. 🐸⚔️ pic.twitter.com/30dilFb53g — Wall Street Pepe (@WEPEToken) December 12, 2024

Vai alla presale di Wall Street Pepe

Nessun rallentamento per le meme coin

Nonostante le recenti fluttuazioni di Bitcoin (BTC), che dopo aver superato i 102.000 dollari è tornato brevemente sotto la soglia dei 100.000, il settore delle meme coin è in piena espansione. Con una capitalizzazione totale di mercato che ha superato i 120 miliardi di dollari le meme coin sono sempre più ricercate. Ciò, però, porta anche a episodi di manipolazione del mercato, messi in atto soprattutto da chi può spostare grandi capitali, ovvero le cosiddette whale.

È quindi davvero importante affrontare la manipolazione del mercato e assicurarsi che la bilancia penda a favore dei piccoli trader, e non solo dei grandi investitori. È qui che entra in gioco Wall Street Pepe. La sua missione è quella di livellare il campo di gioco per gli investitori più piccoli. Sta costruendo sulla popolarità del meme ma punta a replicare o addirittura superare l’ascesa di token come PEPE e PEPU, offrendo soluzioni di utilità.

Wall Street Pepe è infatti un progetto entusiasmante per far sì che tutti i trader condividano suggerimenti e trucchi, dando così a ogni investitore la possibilità di brillare sul mercato. Possedendo WEPE, si ottiene accesso esclusivo a intuizioni di trading, alpha calls e strategie che erano precedentemente fuori portata per la maggior parte dei partecipanti retail.

L’esercito WEPE

Questo nuovo Pepe di Wall Street sta creando un esercito inarrestabile, formando un gruppo privato di insider dove la saggezza collettiva può superare le balene. Il progetto è partito con numeri impressionanti, con un tasso di finanziamento giornaliero di quasi 1 milione di dollari. Wall Street Pepe premia inoltre la sua community tramite un innovativo sistema di premi per il trading. I possessori possono inviare le loro migliori idee di trading e guadagnare token aggiuntivi, promuovendo così collaborazione e coinvolgimento all’interno del gruppo VIP.

Gli investitori rimangono ottimisti sul potenziale di WEPE di replicare o persino superare il successo di PEPE. Molti stanno puntando su questa nuova versione di Pepe the Frog per raggiungere o addirittura superare i rendimenti visti nel primo anno di Pepe coin. Alcuni sperano addirittura in ritorni superiori a 1.000x nel lungo termine.

È ormai chiaro che questa prevendita ha catturato l’attenzione degli investitori come poche altre in passato. Vale la pena notare che anche lo staking ha alimentato una forte domanda. Gli APY iniziali, fino al 1.500%, si sono ora abbassati al 60% a causa dell’interesse travolgente. La prevendita sta guadagnando una grande trazione e si sta muovendo rapidamente. Pertanto, il prezzo attuale di 0.0003634$ sarà probabilmente quello più basso d’entrata.

Comprare WEPE è semplice: basta visitare la pagina ufficiale di Wall Street Pepe, collegare il vostro wallet e acquistare i token utilizzando USDT, ETH o anche carta di credito. Per seguire tutti gli aggiornamenti in merito al progetto, invece, potete entrare a far parte della community sia su X, tramite la pagina social ufficiale, sia nel canale Telegram di Wall Street Pepe.

Vai ora alla presale di Wall Street Pepe