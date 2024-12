iltra2

VARESE – L‘Urologia varesina ha ricevuto, nei giorni scorsi, il Bollino arancione, consegnato dalla Società italiana di urologia (Siu), che la riconosce centro di eccellenza del trattamento del tumore al rene. Si tratta di un premio che vuole valorizzare i risultati ottenuti dalle strutture sanitarie che sviluppano criteri di eccellenza sia nella diagnosi, grazie all’alta qualità delle immagini prodotte e al rispetto delle linee guida, sia nel trattamento, grazie alle tecniche di chirurgia robotica e alle nuove terapie come quella adiuvante con anticorpi monoclonali per i tumori in fase avanzata.

Grazie all’ottimizzazione della visione e alla precisione, il robot, frutto di un investimento di circa un milione di euro autorizzato da Regione Lombardia, offre immagini 3D straordinariamente dettagliate del campo operatorio e strumenti che ampliano la manualità del chirurgo e questi vantaggi emergono soprattutto negli interventi complessi.

“Sono orgoglioso di aver ritirato questo premio, dichiara Giuseppe Gianesini, dirigente medico di Urologia, che conferma l’impegno mio, di Federico Dehò, direttore del reparto e di tutti i miei colleghi, nella gestione di questa patologia. Sono circa 100 gli interventi effettuati nell’ultimo anno e questo premio è la conferma che la combinazione tra: professionalità, tecnologia e nuovi trattamenti sono fondamentali per la cura del tumore al rene”.

