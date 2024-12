Città

SARONNO – Pali dell’illuminazione intelligenti per una Saronno più sostenibile: grazie al finanziamento regionale nell’ambito di Arest, Accordi di rilancio economico sociale e territoriale, il progetto mira a soddisfare la promessa di una Saronno più attrattiva, così come promesso nel programma elettorale della coalizione.

Si tratta di un progetto vastissimo: in gioco ci sono 5 milioni e 650mila euro: di cui 905mila da Saronno Servizi, 2 milioni di finanziamenti da Regione Lombardia e Arest e 2milioni e 745mila dai fondi Pnrr e dalle casse del Comune. I lavori avranno una durata complessiva di 18 mesi: primo passo è quello di dividere le linee elettriche da quelle meccaniche, Sauro Barbò, ingegnere di Restart Smart city, ha spiegato, in sede di conferenza stampa, che si tratta di uno procedimento propedeutico per lo sviluppo della città intelligente. I pali della luce intelligenti “comunicheranno” alla centrale per la gestione dei guasti, in modo che saranno le tecnologie a segnalare i guasti ancora prima dei cittadini. Inoltre si interviene sull’inquinamento luminoso, grazie una illuminazione intelligente che intervenga anche sull’intensità, così da avere anche risparmi sull’energia. La seconda fase consiste nella razionalizzazione dei quadri elettrici e implementazione del sistema di telecontrollo dell’impianto, utile alla manutenzione integrata dell’infrastruttura.

Il progetto si inserisce, infatti, nell’idea di “smart city”: qualcosa in cui l’amministrazione si impegna sin dal 2021, con tavoli tecnici, la sottoscrizione di accordi per ciascuna proposta e l’erogazione dei fondi regionali; tutto affinché si possa portare la tecnologia ad essere utilizzata per migliorare la qualità della vita, la sicurezza e, di conseguenza, l’attrattività. Per rendere Saronno una “città intelligente” si è scelto proprio di partire dai pali della luce: un intervento che porterà la città ad un livello base, da cui poi costruire altro. Tuttavia, l’amministrazione sottolinea come per raggiungere l’obiettivo giochi un ruolo fondamentale anche la riqualificazione di piazza Libertà e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Dai pali intelligente sarà possibile anche tracciare, tutelando la privacy, una statistica della frequenza di ingressi in città e le vie più frequentate; anche in caso di eventi, in modo da conteggiare il numero di persone presenti e rispettare il piano sicurezza.

