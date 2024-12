Città

SARONNO – “Sono un cliente abituale dei supermercati di via Varese. Spesso trovo il parcheggio pieno per le auto dei pendolari. Eppure giovedì sono stati multato io che ho fatto una spesa di dieci minuti. E’ vero non ho esposto il disco orario per una disattenzione ma siamo sicuri che sanzionare le auto alle 1846 sia il modo migliore per sanzionare i pendolari che lasciano l’auto tutto il giorno e non un mezzo per fare un po’ di cassa prima della fine dell’anno?”.

E’ lo sfogo di un’automobilista che si è trovato un verbale da 42 euro sotto il tergicristallo giovedì sera dopo aver fatto una piccola spesa all’Aldi. Giovedì sera sono stati una quindicina i mezzi sanzionati per la sosta nell’area di sosta in via Varese. Dalla primavera 2022 per evitare che il parcheggio venga usato da pendolari a caccia di uno stallo nei giorni feriali si può parcheggiare dalle 8 alle 20 per un massimo di 90 minuti.

“Sono andata a recuperare qualcosa per una cena tra amici e essendomi ricordata dal disco orario io ho evitato la multa – rimarca una 40enne – ma capisco l’amarezza degli altri automobilisti. Da quando è iniziato il cantiere in via Varese la situazione del parcheggio è molto peggiorata ma non credo che 15 verbali poco prima delle 19 siano un deterrente alla sosta parassitaria dei pendolari”.

E anche tra i multati c’è soprattutto rassegnazione: “Ormai posteggiare nel quartiere della stazione è un vero problema soprattutto da quando sono iniziati i cantieri in via Varese. Si tolgono posti auto, anche gratuiti e senza limiti di tempo, senza dare alternative. Trovo queste scelte davvero irresponsabili da parte dell’Amministrazione. Ho sentito parlare del progetto del multipiano ma i parcheggi servono ora. Forse prima di eliminare stalli sarebbe utile proporre delle alternative. Pagherò la multa e tornerò a posteggiare davanti all’Aldi per andare in stazione. Non mi posso permettere di aggiungere un costo fisso a quello già importante per raggiungere il mio posto di lavoro”.

