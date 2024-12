Cronaca

TRADATE – L’impatto è stato violento tanto che per estrarre le persone coinvolte i vigili del fuoco hanno dovuto usare cesoie e gruppi divaricatori. E’ il grave incidente stradale è avvenuto oggi, sabato 14 dicembre, intorno alle 13 in via per Castelnuovo, dove due auto si sono scontrate. Tre persone sono rimaste coinvolte, tra cui una donna di 54 anni e un uomo di 54 anni. Le condizioni di uno dei feriti sono gravi.

I vigili del fuoco di Tradate, intervenuti tempestivamente, hanno utilizzato divaricatori e cesoie idrauliche per liberare i feriti e facilitare le operazioni dei sanitari. Sul posto sono giunti diversi mezzi di soccorso: due ambulanze di base e due mezzi di soccorso avanzato di primo e secondo livello, con la centrale operativa Soreu dei Laghi a coordinare le missioni.

Presenti anche i carabinieri della compagnia di Saronno e gli agenti della polizia locale di Tradate per effettuare i rilievi necessari e regolare la viabilità. Per tutta la durata delle operazioni di soccorso l’arteria è stata chiusa dall’incrocio di via Per Appiano fino a quello con via Pianbosco.

