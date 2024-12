Cronaca

SARONNO – Incidente lungo l’Autostrada dei Laghi nei pressi dello svincolo con la A9 dove oggi pomeriggio un camion, che procedeva un direzione nord, ha perso una transenna in ferro da cantiere, che è finita sulla carreggiata. Impossibile evitarla, per molti automobilisti, una decina almeno: i loro mezzi le sono letteralmente passati sopra con seri danneggiamenti, ad alcune auto sono andati in mille pezzi gli pneumatici, altre hanno lamentato guasti meccanici.

Sono stati proprio gli automobilisti di passaggio a dare l’allarme, sul posto è accorsa la polizia stradale ed è stato effettuato il recupero della transenna. Sono adesso in corso accertamenti per chiarire tutti i contorni dell’accaduto e rintracciare il camionista che l’ha persa, probabilmente senza neppure accorgersi dell’accaduto. Per fortuna, non si sono registrati feriti.

