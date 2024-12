Volley

SARONNO – Ancora un derby nel campionato di volley maschile serie B: la capolista Pallavolo Saronno oggi è ospite dello Yak Volley Malnate, l’incontro è previsto al palasport di via Gasparotto a Malnate alle 20.45, diretta sui canali social della Pallavolo Saronno.

Fine d’anno incandescente per Caronno che deve cimentarsi in sfide sicuramente insidiose. Si inizia sabato con la mini trasferta milanese nel corso della quale i giallo blu affronteranno Ag Milano. Come sempre sarà possibile seguire il martch sul canale Youtube dal club caronnese, dalle 19.45. La gara si gioca al centro scolastico omnicomprensivo di via Zoia 130 a Milano. Claudio Gervasoni, allenatore del Caronno, presenta la partita in una videointervista.



