AAVE ha recentemente superato la soglia dei $360, segnando un’importante ripresa nel mercato delle criptovalute, grazie all’afflusso di monete precedentemente inattive. Tuttavia, ciò che sta davvero catturando l’attenzione degli investitori è l’incredibile performance di Crypto All-Stars ($STARS).

La prevendita di $STARS ha raggiunto i 15 milioni di dollari in vista della sua conclusione, fissata tra soli 7 giorni. E mentre AAVE continua a guadagnare terreno, l’entusiasmo attorno a $STARS cresce rapidamente, con molti osservatori che si chiedono se questo progetto possa essere la prossima grande opportunità nel panorama delle meme coin.

AAVE supera i $360: rally alimentato dall’afflusso di monete inattive

AAVE, il token nativo della piattaforma di prestito decentralizzato Aave, ha recentemente superato i $360, registrando una crescita del 30% nell’ultimo giorno. Questo è il primo traguardo importante raggiunto dal token dal 2021, con un rally che è stato alimentato principalmente dal ritorno in circolazione di monete precedentemente inattive. L’iniezione di questi token ha generato un notevole slancio rialzista, mentre gli investitori cercano di trarre profitto dalle mosse dei principali investitori, detti “whales”.

Secondo l’analisi di Santiment, un’importante piattaforma di analisi on-chain, la recente impennata del prezzo di AAVE è accompagnata da un abbassamento significativo dell’indicatore “Mean Dollar Invested Age”, che riflette il movimento di monete che erano precedentemente inattive. Il fatto che i principali investitori stiano rimettendo in circolazione queste monete sembra essere un fattore determinante per il rialzo, favorendo un flusso di capitale che sta sostenendo la crescita del token.

Un altro segno importante del ritorno delle “balene” è il deposito da parte di Blockchain Capital, uno degli investitori iniziali di AAVE, di 16.964 AAVE su FalconX, dopo due anni di inattività. Questo deposito, del valore di circa 5,06 milioni di dollari, evidenzia il riaccendersi dell’interesse da parte degli investitori istituzionali, pronti a capitalizzare sulle prospettive future di AAVE. In effetti, Blockchain Capital continua a possedere una quantità sostanziosa di AAVE, con un valore che si avvicina ai 79 milioni di dollari.

Il rally di AAVE è supportato anche da sviluppi tecnici che migliorano la piattaforma. Uno degli eventi chiave è il lancio dell’upgrade V3 della piattaforma di scambio decentralizzato Balancer, che offre maggiore ottimizzazione della liquidità e strumenti avanzati per sviluppatori e trader. Aave ha stretto una collaborazione con Balancer, integrando la sua tecnologia di market maker automatizzati con l’infrastruttura del mercato dei rendimenti di Aave, creando “pools” con rendimenti potenziati del 100%. Questo dovrebbe aumentare significativamente la liquidità e il volume degli scambi di AAVE.

Inoltre, l’imminente lancio di Aave sulla rete zk-rollup Linea, sostenuta da Consensys, offrirà vantaggi notevoli in termini di scalabilità e riduzione delle commissioni di transazione, aumentando l’adozione e le opportunità per gli utenti di Aave. Infine, l’acquisto di AAVE da 1 milione di dollari da parte del progetto DeFi di Donald Trump, World Liberty Financial, è un altro segnale di fiducia istituzionale, che contribuisce a consolidare il momentum rialzista del token.

Bene AAVE, ma è STARS che potrebbe offrire i rendimenti migliori

E mentre AAVE vive un periodo di forte ascesa, con il suo token che ha superato i 360$, un altro progetto sta attirando l’attenzione degli investitori per il suo straordinario potenziale: Crypto All-Stars ($STARS). Questo progetto innovativo ha già raccolto 15 milioni di dollari durante la sua prevendita, ed è a soli 7 giorni dal lancio ufficiale. Grazie a una proposta unica nel suo genere, $STARS sta rapidamente emergendo come una delle criptovalute più promettenti di questo 2024.

La vera innovazione di Crypto All-Stars risiede nella sua piattaforma MemeVault, che consente agli utenti di fare staking di meme coin per guadagnare ricompense in token $STARS. Attualmente, 11 criptovalute, tra cui Pepe Coin, Dogecoin e Shiba Inu, sono disponibili per lo staking, ma questo elenco continuerà ad espandersi secondo gli sviluppatori. Utilizzando lo standard ERC-1155, la piattaforma MemeVault garantisce sicurezza e trasparenza, offrendo agli investitori una soluzione sicura e adattabile.

Con il crescente interesse da parte di investitori di grande calibro, il valore di $STARS potrebbe decollare una volta che la prevendita sarà terminata. Il prezzo attuale di $0,0016782 rende questo un momento ideale per entrare nel progetto. In aggiunta, il sistema di staking offre un moltiplicatore x3 sui token e un ritorno annuale del 176%, rendendo $STARS una delle opportunità più interessanti nel mercato delle criptovalute.

