Comasco

MOZZATE – Accoltellato al braccio sinistro dopo una violenta lite scoppiata in strada. È successo ieri sera, sabato 14 dicembre, intorno alle 22 in via Castiglioni, dove due uomini, entrambi di origine nordafricana e in evidente stato di alterazione alcolica, si sono affrontati animatamente fino all’aggressione con un’arma bianca.

Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze raccolte, i due stavano discutendo animatamente nei pressi di piazza Cornaggia, vicino all’ufficio postale. La lite è presto degenerata, trasformandosi in un inseguimento che si è concluso in via Figini, all’altezza del civico 4, dove uno dei due è stato colpito con un coltello.

L’aggressore è poi fuggito, mentre il ferito, sanguinante e in condizioni preoccupanti, è stato soccorso da un’ambulanza del 118. Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Tradate. Nonostante la quantità di sangue perso, le sue condizioni non sono risultate gravi.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti i carabinieri di Mozzate, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare l’autore dell’accoltellamento.

