SARONNO – Per il New York Times è una delle serie migliori del 2024, per la piattaforma RaiPlay è il contenuto d’intrattenimento seriale più visto degli ultimi 12 mesi. Dietro al successo di L’amica geniale 4, stagione conclusiva della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante, c’è il lavoro di migliaia di maestranze. Tra di loro, sul set casertano della stagione conclusiva, c’era anche un saronnese: Andrea Leanza, esperto di trucco prostetico per cinema e televisione, già vincitore del premio David di Donatello nel 2021 per il trucco che trasformava Pierfrancesco Favino nei panni di Craxi in Hammamet.

Anche sul set della quarta stagione di L’amica Geniale 4 si è trattato d’invecchiare molti dei personaggi della storia, a partire dalla protagonista e voce narrante Lenù, interpretata da Alba Rohrwacher. Non si tratta però di semplice “trucco”, ma dell’applicazione di alcune protesi che cambiano l’aspetto della pelle e che precedono il trucco cosmetico vero e proprio. Leanza ci ha spiegato come funziona questo processo, che può richiedere da un’ora alle quattro, nei casi più complessi: “Il personaggio di Lenù aveva bisogno di un invecchiamento appena visibile, per segnare il passaggio del tempo nella parte conclusiva della stagione. Abbiamo applicato delle piccole protesi sulla palpebra, tra le sopracciglia, dove appaiono le zampe di gallina. Sono delle piccolissime protesi spesse qualche millimetro, che vanno a cambiare la grana della pelle. Dopo aver “invecchiato” la pelle si procede con il normale trucco beauty se il personaggio ne ha bisogno.”

La sfida più complessa è stata quella posta dagli invecchiamenti più marcati, come quelli dei genitori dei protagonisti. Leanza parla con particolare orgoglio del lavoro realizzato insieme a Denise Boccacci e al loro team sul personaggio di Immacolata Greco, la mamma di Lenù, interpretata da Anna Rita Vitolo: “Le coprivamo gran parte del volto e delle mani con protesi più complesse rispetto a quelle di Alba. Le coprivano guance, collo, mento, il labbro superiore e la fronte. Erano coinvolte anche le mani, non solo il volto. In questo caso ci occupavamo noi anche del make-up, realizzando le macchie della pelle, le cuperose e facendo in modo che le protesi non fossero visibili anche nei primi piani. Ogni sessione durava almeno 4 ore.”

Un’altra sfida per il saronnese Leanza, Boccacci e la loro squadra è stata la realizzazione delle pance dei personaggi in gravidanza: “Se si vede la pelle della pancia allora ce ne occupiamo noi, perché l’epidermide e la forma della pancia devono essere realistiche.” Un lavoro molto lungo e impegnativo, che dalla scansione del corpo dell’attrice alla realizzazione della pancia in silicone e schiuma di poliruetano richiede non meno di mese d’impegno e l’intervento di numerose figure professionali. Ogni protesi viene fatta su misura, attentamente scolpita in base al corpo dell’attrice, lo stato di gravidanza e le direttive della produzione. Leanza ci svela un piccolo dietro le quinte: “La regista ci ha chiesto di fare la pancia un po’ più a punta o tonda in base al sesso del nascituro”.

Leanza parla con un po’ di nostalgia di questa esperienza, che lo ha portato a Caserta per un anno di lavoro intenso, su set davvero indimenticabili: “Potevi camminare per i vicoli del rione di Lila e Lenù e sembra tutto vero dal livello di dettaglio raggiunto. Ti accorgevi che erano solo impalcature solo quando varcavi l’ingresso di un edificio.”

Dopo il trionfo ai David e l’esperienza sul set della fiction Rai dell’anno, cosa aspetta il futuro del saronnese più lanciato nel mondo del cinema? “Al momento io e Denise ci stiamo occupando di corsi di formazione presso il nostro laboratorio. Purtroppo le produzioni italiane stanno vivendo un momento di forte impasse per via di quanto successo con i finanziamenti pubblici al cinema e si vive un momento di crisi.”

