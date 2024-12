Sport

RAGUSA – Per la prima volta quest’anno, il nuovo campionato di Serie B Nazionale Old Wild West porta l’AZ Pneumatica Robur Saronno in trasferta in Sicilia. L’occasione è la sedicesima giornata di andata, la partita lo scontro diretto con Ragusa per le posizioni calde della classifica.

La Virtus si presenta con un roster completo, peraltro reduce da una vittoria importante per tirare su un po’ il morale contro Fiorenzuola. I riferimenti del gruppo di coach Valerio sono Gloria, Bertocco e Kosic, soprattutto dopo l’infortunio a Gaetano, che aveva iniziato bene la stagione. Proprio per questo, la società siciliana ha inserito in queste ore il lungo Abba in arrivo da Caserta che coi suoi 204 centimetri di altezza puó sicuramente dare una mano sotto canestro. Squadra tosta, che non molla un centimetro, e richiederà tutta l’attenzione di cui sono capaci i ragazzi di coach Gambaro.

Purtroppo, tutto ancora in dubbio a causa degli scioperi aerei, Saronno spera di riuscire a prendere il volo ma la giornata di oggi è incerta. Gara in programma alle 19 al PalaPadua di Ragusa, seguibile in diretta sul nostro sito.

