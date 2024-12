Sport

RAGUSA – Colpi di scena ed emozioni a non finire al PalaPadua di Ragusa, dove i padroni di casa della Virtus Ragusa ospitano l’AZ Pneumatica Robur Saronno per la sedicesima giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West.

Partono meglio i siciliani che si portano a metà primo quarto sopra di 11, poi la Robur si riordina in difesa e comincia a segnare fino alla sirena dei primi dieci minuti che fissa il punteggio sul 21-21.

Secondo quarto, Saronno trova punti su punti con Giulietti e Negri che strapazzano i padroni di casa a suon di canestri. Ragusa accusa il colpo e non riesce più a fare punti, mentre la Robur continua a spingere forte. Pellegrini infila il sottomano a otto secondi dall’intervallo che vede i biancoazzurri avanti per 50-33.

Nel terzo quarto cambia l’andamento della gara, Saronno arriva addirittura a +20 ma Ragusa segna ben 25 punti e scende in campo con un altro spirito. Si entra negli ultimi dieci minuti sul 65-58 in favore della Robur.

Pellegrini ne mette 7 di fila e Saronno è di nuovo a +10 (72-62), ma negli ultimi tre minuti una furiosa carica a testa bassa dei padroni di casa rimette in bilico l’esito del match. A dieci secondi dalla fine, Saronno è sopra 77-76, prende palla De Capitani che con un coraggioso tiro dalla media segna in faccia al difensore e fa 79-76. Ci pensa però Bertocco a rovinare la festa, tripla sensazionale del pareggio, esplode di gioia il PalaPadua. 79-79. Si andrà all’overtime.

La pressione è tanta, Beretta e Giulietti rispondono presente segnando canestri e liberi fondamentali. Ancora una volta, a trenta secondi dalla fine, situazione di stallo, 87-87 e palla a Ragusa. Saronno difende con energia e riesce a recuperare la sfera agli sgoccioli, Quinti si fionda dall’altra parte dal campo e riceve il passaggio segnando poi il sottomano del +2 a un secondo dal termine. Timeout Ragusa, disegnata una rimessa per un alley-oop, Simon prova a deviarla nel canestro e ottiene clamorosamente un insperato fallo. Il primo però esce e il secondo, seppur entri, diventa superfluo. Vince Saronno 89-88.

Sono ben più di sette le camicie sudate per ottenere questi due importantissimi punti. Una partita per la Robur che sembrava in discesa, ma poi complice il rientro dei siciliani le cose si sono fatte un po’ più complicate. Sicuramente tante emozioni e divertimento per gli spettatori che hanno potuto assistere a un bell’incontro dove entrambe le formazioni hanno dato tutto per vincere questo scontro diretto. L’ha spuntata Saronno, con grinta, cattiveria e determinazione.

Si torna in campo sabato 21, in casa alle 18, contro l’Andrea Costa Imola. Alla caccia di un altro successo.

