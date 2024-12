Basket

RAGUSA – Per la prima volta quest’anno, il nuovo campionato di Serie B Nazionale Old Wild West porta l’Az Pneumatica Robur Saronno in trasferta in Sicilia. L’occasione è la sedicesima giornata di andata, la partita lo scontro diretto con Ragusa per le posizioni calde della classifica. Su ilSaronno la cronaca play by play della partita.

Si tratta della terza squadra isolana che i saronnesi incontrano quest’anno, dopo Capo d’Orlando e Agrigento. I roburino sono attesi ad un’uscita tostissima, contro un roster affamato di punti tanto quanto i nostri ragazzi, oltretutto reduce da una vittoria importante per il morale con Fiorenzuola. I riferimenti del gruppo di coach Valerio sono Gloria, Bertocco e Kosic, specialmente dopo l’infortunio a Gaetano, che stava giocando una stagione super. A tal proposito, la società siciliana ha inserito in queste ore il lungo Abba in arrivo da Caserta per rinforzare i tabelloni. Squadra tosta, che non molla un centimetro, e richiederà tutta l’attenzione di cui sono capaci i ragazzi di coach Stefano Gambaro.

Gara in programma alle 19 al PalaPadua di Ragusa e come sempre trasmessa in diretta tv su LnpPass.

Il programma

16′ giornata. Ieri: Costa Imola-Legnano Knights 59-70 e Crema-Lumezzanese 78-65. Oggi: Rucker San Vendemiano-Rimadesio Desio, Fulgor Fidenza-Bakery Piacenza, Fiorenzuola Bees-Gemini Mestre, Virts Imola-Fulgor Omegna, Capo d’Orlando-Treviglio, Monferrato-Energy Agrigento, Blacks Faenza-Pallacanestro Vicenza, Virtus Ragusa-Az Robur Saronno.

Classifica Legnano Knights 28 punti, Treviglio 26, Fulgor Omegna, San Vendemmiano e Blacks Faenza 20, Costa Imola e Fulgor Fidenza 18, Lumezzane, Vicenza. Desio e Capo d’Orlando 16, Monferrato, Gemini Mestre e Virtus Imola 14, Energy Agrigento 12, Piacenza 10, Virtus Ragusa, Az Saronno, Fiorenzuola Bees e Crema 6.

15122024