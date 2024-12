Calcio

Nel weekend di campionato di Prima Categoria, il Gallarate domina sempre di più la classifica con il trionfo per 3-1 contro l’Amici Dello Sport, con una doppietta di Mazzini. Pareggiano 1-1 Cantello Belfortese e Tradate Abbiate, con gol di Memaj e De Roma. La Faloppiese ha avuto la meglio sul Garbagnate con il punteggio di 2-1, grazie ai gol di Cosso e Pozzobon Facchetti. Il Marnate Gorla ha sconfitto 2-1 l’Union Gorla, con Belvisi e Baglio autori delle reti. Importante vittoria per l’Antoniana contro il San Michele, con il risultato di 2-1, firmato da D’Ascanio e Tonelli. Pareggio tra Sommese e Folgore Legnano 1-1. Successo netto per l’Union Villa Cassano, che ha vinto 2-0 contro l’Arsaghese. Nella partita con più reti della giornata, il Valceresio ha battuto 5-2 il France Sport.

Prima Categoria – Girone A – Risultati, marcatori e classifica

Reti: Brusa (A), Petruzzi (G), Gningue (G), Mazzini (G)Reti: Memaj (C), De Roma (T)Reti: Cosso (F), Pozzobon Facchetti (F), Alcamo (G)Reti: Belvisi (M), Baglio (M), Bosotti (U)Reti: Tessarolo (S), D’Ascanio (A), Tonelli (A)Reti:Reti: Maniscalco, BardhocajReti: Spozio (F), Pacifico (F), Premoli (V), Ndzie (V), Premoli (V), Di Iorio (V), Magoga (V)Gallarate 40, Valceresio 29, Marnate 29, Faloppiese 26, Union Gorla 25, Cantello 24, Tradate 24, Folgore 24, Osl Garbagnate 21, Union Villa 20, Antoniana 19, San Michele 12, France Sport 12, Arsaghese 11, Sommese 11, Amici Dello Sport 3.