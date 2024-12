Calcio

Nella giornata odierna, il Cassina Rizzardi ha scavalcato in vetta alla classifica l’Sc United con una vittoria fondamentale contro lo Xenia, chiudendo il match 3-2 grazie alla doppietta di Melfi e al gol di Wereko. S.C. United e Bovisio Masciago si agganciano a 31 punti, ma non riescono a superare rispettivamente Veniano (0-1) e Itala (0-0). A pari merito con 31 punti c’è anche il Montesolaro, che ha dominato il Rovellasca con un netto 4-0, con due gol di Ballabio. Non meno interessante è la sfida tra Giovanile Canzese e Ardisci E Maslianico, che ha visto il successo di Canzese per 1-0 grazie al gol di Brenna. Il Luisago Portichetto ha battuto il Limbiate 3-2, mentre il Bulgaro ha superato l’Atletico Lomazzo 2-0.

Prima Categoria – Girone B – Risultati, marcatori e classifica

Reti: Akuetteh, LauriaReti: Farioli (G), Zanotta (M)Reti: BrennaReti: Cantaluppi (LP), Marchiori (LP), Carnevale (LP), Tagliabue (L), Tagliabue (L)Reti: Brambilla (X), Clerici (C), Melfi (C), Wereko (C)Reti: Ballabio, Pastore, Ballabio, GalliReti: RonchettiCassina Rizzardi 32, S.C. United 31, Bovisio Masciago 31, Montesolaro 31, Ardisci E Maslianico 28, Rovellasca 25, Menaggio 23, Giovanile Canzese 23, Itala 22, Luisago Portichetto 22, Limbiate 20, Gerenzanese 14, Bulgaro 13, Veniano 11, Xenia 10, Atletico Lomazzo 2.