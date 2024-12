Calcio

GERENZANO – Secondo risultato utile consecutivo per la Gerenzanese che pareggia la combattuta ed equilibrata partita disputata nel primo pomeriggio di oggi 15 dicembre contro il Calcio Menaggio nel centro sportivo di Gerenzano valida per la quindicesima giornata di campionato del girone B della prima categoria lombarda.

Il risultato si sblocca dopo soli 10 minuti dal fischio d’inizio del direttore di gara con Farioli che, con un gran colpo di testa, manda in vantaggio i padroni di casa che, partiti a mille, provano subito a raddoppiare con Aloe al quale viene negata, però, la gioia del goal da un intervento miracoloso del portiere avversario. Nel secondo tempo le azioni offensive sono numerose da entrambe le parti con diversi capovolgimenti di fronte tra cui un importante legno colpito dalla squadra ospite. Risulta determinante ai fini del risultato il rigore concesso al Menaggio dal direttore di gara per un contatto in area concretizzato da Zanotta che, a cinque minuti dalla fine, pareggia il risultato. Dopo un salvataggio sulla linea che nega il goal vittoria ai padroni di casa, si chiude con il risultato di 1-1 una bella e combattuta partita.

La Gerenzanese, dunque, conquista un solo punto ma porta a casa il secondo risultato utile consecutivo fondamentale e importante viste le otto precedenti sconfitte consecutive. Dopo le partite odierne la classifica resta simile a quella della scorsa giornata con il Menaggio che resta al settimo posto con 23 punti e la Gerenzanese che resta a sei lunghezze di distanza dalla salvezza fuori dalla zona play-out.

(foto da archivio)