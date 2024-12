Sport

SENAGO – Ultima partita del girone di andata per la Cogliatese che va in trasferta a Senago contro Mascagni.

Si gioca su un terreno di gioco pesante e complicato per entrambe la formazioni, in avvio Avella assaggia la gioia del gol al 7’ ma il palo nega la marcatura al nr. 9 biancoazzurro. Risponde il Mascagni al 15’ con un tiro che costringe Ortolan a smanacciare in angolo. Passano gli ospiti al 23’ : Borghi sfonda sulla destra, rientra e serve alla perfezione Muraca che col piattone destro piazza a fil di palo il gol dello 0-1. Il raddoppio arriva al 30’, ancora protagonista Borghi che stavolta si mette in proprio, entra in area e dopo un rimpallo conclude col destro portando i suoi ad un risultato più tranquillo. Ma la partita è tutt’altro che chiusa : al 42’ Malpica tira fuori il coniglio dal cilindro e su una palla respinta fuori dall’area si coordina e la mette di controbalzo sotto l’incrocio, Ortolan non puó arrivarci e Mascagni accorcia sull’1-2.

Nella ripresa i padroni di casa non mollano e agguantano il pari all’85’. Mischia in area biancoazzurra, l’arbitro vede un fallo e fischia calcio di rigore. Dagli undici metri Sala non sbaglia e segna il 2-2. La partita sembra destinata al pareggio, ma la Cogliatese sferra l’ultimo decisivo colpo all’87’, Ferrario conduce palla sulla sinistra, rientra mettendo a sedere un avversario e spara sul secondo palo siglando il sigillo del definitivo 2-3, vince ancora la Cogliatese.

Al giro di boa, la squadra di Biemmi chiude il girone d’andata al quinto posto in classifica con all’attivo otto vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. Un bottino decisamente positivo e di buon auspicio per un girone di ritorno che si preannuncia interessantissimo nelle zone di alta classifica dove la lotta è serratissima.

Ora è tempo di ricaricare le pile, si ripartirà il 12 gennaio contro Giussano.

Mascagni – Cogliatese : 2-3

Mascagni : Chinaglia, Pirovano, Meneghin, Massari, Turconi, Girotto, Esposito, Zini, Sala, Malpica, Rojas. A disposizione : Tamiazzo, Agugliari, Rizzi, Tortorelli, Veneruso, Angeleri, Herndandez, Sharka, Giacumbo. All. Trovato

Cogliatese : Ortolan, Pastore, Del Bianco, Murari, Belotti, Chiari, Cimnaghi, Muraca, Avella, Capici, Borghi. A disposizione : Borgonovo, Balestrini, Castelnovo, Corona, Ferrario, Pascale, Rose, Safine, Petazzi. All. Biemmi

Marcatori : 23pt Muraca (C), 30pt Borghi (C), 42pt Malpica (M), 39st Sala (M), 42st Ferrario (C).

