Calcio

RHO – E’ stato il big match di questa penultima giornata di andata questo Rhodense – Caronnese che si è disputato in una fredda domenica di dicembre. Una partita carica di emozioni e di grandi attese: da una parte i padroni di casa guidati dall’ex mister rossoblù Roberto Gatti, dall’altra i rossoblù della Caronnese con tanta voglia di fare bene e di continuare il percorso intrapreso con successo in questi ultimi mesi. Un incontro di fatto determinante per il futuro delle due squadre e per il loro morale a pochi giorni dalla pausa natalizia. La Caronnese di mister Michele Ferri ancora una volta ne è uscita vincente ed ulteriormente rinvigorita, forte di un punteggio importante (secco 1-3 finale che la dice lunga sull’andamento del match) e a punteggio pieno, confermando le sue potenzialità e la sua posizione in classifica.

La cronaca – Il primo tempo inizia senza grandi emozioni: i primi venti minuti di gioco sono tensivi ed essenzialmente di studio tra le due formazioni in campo, con continui batti e ribatti da un’area all’altra del terreno di gioco. Apre le danze al 19′ il locale Orlandi che lavora la palla al vertice alto sinistro e fa partire una rasoiata diagonale che sfiora la traversa della porta ben difesa dal numero uno rossoblù Paloschi. Al 29′ la Caronnese passa in vantaggio: Doumbia recupera palla sulla fascia sinistra, si accentra e calcia un preciso cross a centro area dove in mischia s’inserisce l’istrionico Cannizzaro (foto) che di testa supera tutti e deposita la palla in rete: 0-1. Tempo sette minuti e la Rhodense pareggia i conti: successivo al primo calcio d’angolo della partita i padroni di casa insaccano l’1-1 con un palo-gol di Bettoni: siamo al 36′ della prima frazione di gioco. Un minuto dopo Bizzarri ci prova con un bel rasoterra che sfiora il secondo palo della porta caronnese. La prima frazione di gioco si conclude in parità.

La ripresa è decisamente di marca rossoblù con protagonista Malvestio che con una doppietta personale sigilla la vittoria dei ragazzi di Mister Ferri. Siamo all’8′ e Doumbia con una pregevole azione personale effettua un perfetto assist proprio per Malvestio che al volo realizza l’eurogol della giornata con palla che s’incastra all’incrocio dei pali: un vero e proprio “colpo da maestro”! Siamo 1 a 2. Tre minuti dopo la Rhodense si presenta dalle parti di Paloschi: è ancora Bizzarri a calciare ma il portierone rossoblù intercetta e para a terra. Al 36′ la Caronnese congela (per stare in tema con la giornata) lo score finale del match: l’esperto Colombo costringe Mantovani alla respinta e nel parapiglia che si crea in difesa il “gatto” Malvestio non si fa sfuggire la ribattuta intercettando palla e calciando a dovere in porta: la palla entra lentamente in porta a portiere battuto ed è l’1-3 definitivo.

Rhodense-Caronnese 1-3

RHODENSE: Mantovani, Bizzarri (13′ st Bonacina), Nejmi (35′ st Calabrò), Missaglia, Bettoni, Augliera (29′ st Milani), Pedergnana, Renner, Urso, Orlandi, Scapuzzi. A disposizione: Catizzone, Moracchioli, Fedeli, Zaina, Moro. Mercurio. All. Gatti

CARONNESE: Paloschi, Battistella (31′ st Lofoco), Dilernia, Zibert, Galletti, Sorrentino, Malvestio (40′ st Paltrinieri), Savino (14′ st Cerreto), Colombo, Cannizzaro (19′ st Romeo), Doumbia. A disposizione: Vergani, Oliviero, De Angelis, Corno, Rosa. All. Michele Ferri

Arbitro: Tavassi di Tivoli (Zanibelli di Brescia e Caccia di Bergamo).

Marcatori: 29′ pt Cannizzaro (C), 36′ pt Bettoni (R), 8′ st Malvestio (C), 36′ st Malvestio (C).

15122024