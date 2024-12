Sport

SARONNO – Ultimo appuntamento casalingo del girone di andata oggi pomeriggio per il Fbc Saronno che allo stadio Colombo Gianetti di via Biffi riceve il Sedriano. Si inizia alle 14.30, diretta play by play su ilSaronno.

Incontro abbordabile per i saronnesi, che partono favorito contro una squadra che punta alla salvezza. Per i biancocelesti, dopo l’addio al centravanti Pontiggia passato in settimana al Seregno (Promozione), una occasione per continuare l’inseguimento alla zona playoff. Arbitro designato per l’incontro è Oscar Luigi D’Addiego della sezione Lomellina, gli assistenti Miki Ravelli di Bergamo e Mattia Sechi di Crema.

Classifica

Solbiatese 36 punti, Mariano 33, Pavia e Caronnese 32, Ardor Lazzate e Rhodense 31, Fbc Saronno 25, Meda 20, Vergiatese 19, Cinisello 17, Casteggio, Lentatese e Sedriano 16, Ispra 15, Sestese 12, Legnano e Robbio Libertas 8, Base 96 Seveso 6.

