SARONNO – Partita combattuta fino all’ultimo quella disputata nel primo pomeriggio di oggi 15 dicembre allo stadio Colombo Gianetti di Saronno dove, in occasione della quindicesima giornata di campionato del girone A di Eccellenza lombarda, il Fbc Saronno ha ospitato il Sedriano.

La cronaca – Nel primo tempo, nonostante ad essere più pericoloso in fase di attacco è la squadra ospite, il Saronno si porta in vantaggio con Vaglio che, precisamente al 40′, insacca la palla dell’1-0 in porta deviando di testa il perfetto cross di Pedrocchi andando a segno per la terza volta nelle ultime tre partite. Nei primi minuti della ripresa, i saronnesi tentano di raddoppiare il vantaggio con delle azioni che, però, non spaventano concretamente gli avversari tra cui la potenzialmente pericolosa percussione offensiva del classe 2007 Sironi. Dopo il primo quarto d’ora di gioco della seconda metà di gara, torna ad attaccare il Sedriano che, però, trova l’ottimo portiere saronnese Todesco che nega qualsiasi chance. La partita si conclude con il risultato di 1-0 dopo la conclusione di Pedrocchi che non entra in rete per una questione di centimetri.

Il Fbc Saronno conquista, così, il quinto risultato utile consecutivo grazie al quale guadagna tre importanti punti con cui si porta al settimo posto della classifica a quattro lunghezze di distanza dalla zona play-off visto il pareggio nel finale del Cinisello contro l’Ardor Lazzate, risulterà ancora più importante il derby con la Caronnese della prossima giornata. Il Sedriano, invece, nonostante una bella prestazione, perde una partita in cui, probabilmente, avrebbe meritato qualcosa di più restando in zona play-out a quota sedici punti.

Fbc Saronno-Sedriano 1-0

FBC SARONNO (4-4-2): Todesco; Ortolani, Bello, Fasoli, Brennici; Ferrari (1’ st Sironi), Vaglio, Pedrocchi, Favilla (1’ st De Vincenzi); Mammetti, Locati (41’ st Ciceri). A disposizione Gargarella, Rudi, Cabezas, Marangoni, Lanzarotti, Mazzone. All. Roncari.

SEDRIANO (4-4-2): Frattini; Ornaghi (1’ st Cuoco), Di Cosmo, Cacciatori, Tommasone; Menni, De Milato (33’ st Poletto), Berra, Garavaglia (41′ s.t. Riccobono); Celano (20’ st Vita), Markovic. A disposizione Cioffi, Doldi, Moscatelli, Parrella, Citro. All. Imbriaco.

Arbitro: D’Addiego della sezione Lomellina (Ravelli di Bergamo e Sechi di Crema).

Marcatore: 40’ pt Vaglio (S).

(foto di Andrea Elli)

15122024