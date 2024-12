Calcio

LAZZATE – Ardor Lazzate raggiunta proprio in zona Cesarini: oggi pomeriggio allo stadio di via Laratta la penultima gara del girone di andata coi lazzatesi a trovarsi un cliente scomodo come il Cinisello.

Avanti l’Ardor al 18′ del primo tempo, a segno Zefi. Ma poi ai brianzoli è mancato il colpo del ko, e proprio in dirittura d’arrivo è giunto il pari degli ospiti: l’ha realizzato Caccianiga al 42′.

Risultati

Sabato: Pavia-Lentatese 2-0. Domenica: Casteggio-Mariano 0-2, Fbc Saronno-Sedriano 1-0, Rhodense-Caronnese 1-3, Robbio Libertas-Legnano 1-2, Sestese-Ispra 3-0, Solbiatese-Base 96 Seveso 1-0, Vergiatese-Meda 0-0, Ardor Lazzate-Cinisello 1-1.

Classifica

Solbiatese 39 punti, Mariano 36, Pavia e Caronnese 35, Ardor Lazzate 32, Rhodense 31, Fbc Saronno 28, Meda 21, Vergiatese 20, Cinisello 18, Casteggio, Lentatese e Sedriano 16, Sestese e Ispra 15, Legnano 11, Robbio Libertas 8, Base 96 Seveso 6.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto Ardor Lazzate: la formazione brianzola in campo questo pomeriggio)

15122024