Cronaca

TRADATE – LONATE CEPPINO – Sono quattro neo-maggiorenni i giovani coinvolti nell’incidente avvenuto alle prime ore di oggi, domenica 15 dicembre, tra Tradate e Lonate Ceppino lungo la SP2. Qui, poco prima delle 2, un’auto è finita contro un ostacolo. A bordo del veicolo vi erano due ragazze di 18 e 19 anni, un ragazzo di 18 anni e una ragazza di 21 anni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Tradate e Saronno e i carabinieri della compagnia saronnese per mettere in sicurezza l’area e svolgere i rilievi necessari. E’ stato il personale sanitario inviato dalla centrale operativa del 118 a occuparti dei giovani che si trovano nell’abitacolo della vettura. Presenti un’ambulanza della Croce rossa di Varese e un mezzo di soccorso avanzato di primo livello.

Uno dei ragazzi è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Tradate. Gli altri tre occupanti del veicolo sono stati assistiti sul posto. Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali cause che hanno portato alla perdita di controllo dell’auto.

Questo incidente segue di poche ore un altro tragico evento avvenuto a Tradate. Nella giornata di ieri, sabato 14 dicembre, intorno alle 13, un grave scontro tra due auto si è verificato in via Per Castelnuovo. L’impatto è stato così violento che i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare cesoie e gruppi divaricatori per estrarre le persone coinvolte. Tre persone sono rimaste ferite, tra cui una donna le cui condizioni sono apparse subito critiche. Nel pomeriggio è poi arrivata la notizia del suo decesso.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti