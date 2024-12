Cronaca

SARONNO – Secondo quanto trapelato dalle prime ore di accertamenti e indagini, sarebbe un trentenne senza fissa dimora l’uomo trovato morto sulla massicciata appena fuori la stazione di Saronno sud sabato 14 dicembre. Ancora avvolte nel mistero le cause della morte: potrebbe essere stato colpito da un treno, essere caduto accidentalmente o essere rimasto vittima di un episodio legato alla criminalità che prolifera nei dintorni della stazione. Saranno verosimilmente gli accertamenti autoptici disposti dall’autorità giudiziaria a fare chiarezza.

L’allarme è scattato intorno alle 15 quando il macchinista di un treno diretto a Milano ha notato un corpo a circa 50 metri dalla fine della banchina, in direzione Caronno Pertusella. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno e i carabinieri del comando cittadino. Purtroppo, i soccorritori della Croce azzurra di Caronno e dell’automedica non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, che non aveva con sé documenti. Accanto al corpo è stata trovata una bicicletta, ma resta da stabilire se appartenesse alla vittima o se fosse stata abbandonata in precedenza.

Il ritrovamento ha causato notevoli disagi al traffico ferroviario, con il blocco del binario 4 per tutto il tempo necessario a fare i rilievi e rimuovere la salma e ritardi su numerose corse. Diverse persone si sono radunate in stazione, incuriosite dai lampeggianti dei mezzi di soccorso. Tra di loro, anche alcuni fedeli di ritorno dalle attività al centro islamico di via Grieg.

La stazione di Saronno sud è da tempo luogo di spaccio e degrado. Solo poche settimane fa, i carabinieri hanno smantellato una banda dedita al traffico di cocaina tra Saronno sud e Caronno Pertusella, arrestando diversi membri coinvolti. Lo scalo e il vicino parcheggio sono spesso frequentati da tossicodipendenti e disseminati di siringhe usate. Tantissime le segnalazioni, le proteste e le richieste di intervento dei pendolari il cui numero negli anni si è notevolmente ridotto proprio per i problemi di sicurezza. Per contrastare questa situazione, il sindaco Augusto Airoldi ha recentemente annunciato nell’ambito del piano di sicurezza con un servizio specifico in collaborazione con i servizi sociali.

Non è la prima volta che la stazione di Saronno sud è teatro di episodi tragici. Lo scorso gennaio, una persona è stata investita sui binari, paralizzando il traffico ferroviario per diverse ore.

Ad aggravare il quadro, c’è il tentato omicidio avvenuto a maggio, quando una lite per una bicicletta degenerò in un accoltellamento. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine portò all’arresto del responsabile.

Infine, risale a ottobre 2023 l’episodio di una sassaiola culminata con uno sparo davanti a due pensionati. Anche in quel caso, le indagini si concentrarono sugli ambienti dello spaccio che gravitano intorno alla stazione.

Sarà quindi fondamentale attendere l’esito dell’autopsia per determinare le cause della morte del trentenne e stabilire se si tratti di un incidente, di un gesto estremo o dell’ennesimo dramma collegato alla difficile situazione di degrado e insicurezza dello scalo.

