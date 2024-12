Calcio

Nel weekend di campionato, il Mariano ha trionfato 2-0 contro il Casteggio, con le reti di Brighenti e Della Torre nella ripresa, consolidando il secondo posto in classifica. Un altro 1-0 di misura è arrivato per l’ FBC Saronno, che ha battuto il Sedriano grazie a un gol di Vaglio nel primo tempo. La Caronnese si è imposta 3-1 contro il Rhodense, con Malvestio protagonista di una doppietta. In una partita combattuta, il Legnano ha vinto 2-1 contro il Robbio Libertas, grazie alle reti di La Torre e N’Diaye. La Sestese ha dominato 3-0 l’Ispra, mentre la Solbiatese ha battuto 1-0 il Base 96 grazie a un gol di Torraca. Infine, sono terminati in parità i match Vergiatese-Meda e Ardor Lazzate-Cinisello, con risultati rispettivamente di 0-0 e 1-1.

Eccellenza – Girone A – Risultati, marcatori e classifica

Reti: 17′ pt Nucera, 9′ st PernaReti: 12′ st Brighenti, 17′ st Della TorreReti: 40′ pt VaglioReti: 29′ pt Cannizzaro (C), 37′ pt Bettoni (R), 9′, 36′ st Malvestio (C)Reti: 42′ pt Modotti (R), 5′ st Rig. La Torre (L), 43′ st N’Diaye (L)Reti: 16′ pt Russo, 2′ st Lunghi, 24′ st RomanoReti: 32′ pt TorracaReti: 19′ st Zefi (A),42′ st Caccianiga (C)Solbiatese 39, Mariano 36, Pavia 35, Caronnese 35, Ardor Lazzate 32, Rhodense 31, FBC Saronno 28, Meda 21, Vergiatese 20, Cinisello 18, Casteggio 16, Lentatese 16, Sedriano 16, Sestese 15, Ispra 15, Legnano 11, Robbio Libertas 8, Base 96 6.