Facendo meglio di Popcat, Catslap ($SLAP) ha combinato le ricompense Slap-to-Earn”con una nuova campagna di missioni social su Zealy e un airdrop, in una spinta propulsiva per portare il prezzo di $SLAP oltre $0,01.

Attualmente quotato a $0,00529, il token $SLAP è aumentato del 4.341% dalla sua quotazione avvenuta una settimana fa, mentre si consolida in attesa di raggiungere nuovi massimi storici.

La scorsa settimana è stato annunciato l’inizio della Stagione 1 del gioco Slap-to-Earn. I primi 10 utenti nella classifica del sito condivideranno un montepremi di $100.000, mentre tutti gli altri riceveranno un premio in airdrop.

Tutti i partecipanti al minigioco riceveranno un airdrop di token $SLAP proporzionato alla loro posizione in classifica. Tutto ciò per scatenare quasi una frenesia predatoria tra i gatti, con un grande successo per l’intera community e per coloro che si uniranno per conquistare queste ricompense.

Con l’inizio della campagna Zealy Community Slapdrop, sarà introdotta una classifica aggiuntiva per le attività di “slapping” su Zealy, che si affiancherà alle classifiche nazionali e individuali presenti sul sito web.

Le missioni Zealy di aumenteranno il coinvolgimento degli utenti e accelereranno le quotazioni sui CEX

Secondo il team, le missioni sono progettate per raggiungere metriche chiave relative alla community e ai detentori del token, dimostrando così ai principali exchange, come Binance, che $SLAP è pronto per il grande salto.

La nuova campagna di missioni aumenterà naturalmente anche lo “slapping” del progetto: il Clapometro di Catslap è in piena attività, registrando 661 milioni di schiaffi, avvicinandosi rapidamente al miliardo previsto nei prossimi giorni.

Il prossimo annuncio di una quotazione su un CEX avverrà tra sei giorni.

Il team sottolinea inoltre che le missioni offrono pari opportunità, consentendo anche ai nuovi membri della community di avere una chance di scalare le classifiche.

È importante notare che le missioni social Zealy si aggiungono agli schiaffi effettuati sul sito web. In altre parole, è possibile “schiaffeggiare” sia sul sito che attraverso le missioni su Zealy per massimizzare le ricompense. Benvenuti nella SLAPOCALYPSE!

Basta collegare Best Wallet e guardar fluire le ricompense dello Slap-to-Earn

Si può utilizzare qualsiasi wallet cripto per partecipare all’ecosistema Slap-to-Earn di Catslap. Come parte della partnership con il nuovo wallet Web3, Best Wallet, le ricompense saranno distribuite tramite questa piattaforma, anche se gli indirizzi possono essere inviati separatamente su Zealy.

Si può iniziare da zero con Best Wallet o importare il wallet esistente all’interno di Best Wallet.

È importante sapere che i wallet che non soddisfano questo requisito non saranno idonei per i premi dello Slap-to-Earn.

C’è un’azione specifica per inviare l’indirizzo del wallet e bisogna assicurarsi di inserirlo correttamente su Zealy, poiché eventuali errori non potranno essere corretti.

Come parte dell’integrazione Slap-to-Earn sul sito e su Zealy, è stato introdotto uno speciale tasso di cambio XP/SLAP: 1 XP su Zealy = 1.000 schiaffi sul sito web.

Ad esempio, se guadagni 30 XP con una missione, equivarranno a 30.000 schiaffi sul sito web di Catslap.

Il programma Zealy comprende una vasta gamma di missioni adatte a tutti. È consigliabile completarle tutte, sui social, on-chain e le missioni con codice segreto, per massimizzare le possibilità di vincita.

Missione con codice segreto: Questa è limitata a 50 vincitori, ma le ricompense sono enormi. Bisogna tenere gli occhi aperti per ricevere una parola segreta da qualche parte. Basta inserirla correttamente per ottenere un gran numero di punti!

Ecco i premi, come indicato sulla pagina Zealy di Catslap:

Premio principale: I primi 10 in classifica condivideranno $100.000, 10.000 ciascuno.

I primi 10 in classifica condivideranno $100.000, 10.000 ciascuno. Tutti gli altri: Una quota dell’airdrop di $SLAP alla fine della stagione.

Come accennato in precedenza, al momento ci saranno classifiche separate: una su Zealy e una sul sito web. Il team afferma che sta lavorando per integrarle, ma nel breve termine rimarranno separate.

Mancano solo sei giorni alla prossima quotazione di Catslap ($SLAP): sarà su Binance?

Mentre $SLAP si prepara al decollo, è rassicurante sapere che la “rampa di lancio” è in ottime condizioni. Il pool di liquidità del token è di $5,7 milioni, bloccata per ulteriori sei mesi, quindi il trading per le balene è al sicuro da rug pull.

I programmi di burning e buyback continuano a sostenere il prezzo di $SLAP. La dashboard del burning mostra che sono stati rimossi dalla circolazione $795.000 in valore (140 milioni di token bruciati). I buyback avvengono ogni 20 minuti e hanno accumulato un valore totale di $511.000 (90 milioni di token).

A favore della fiducia nel progetto, la capitalizzazione di mercato della fornitura in circolazione di Catslap è ora verificata su CoinMarketCap, attestandosi a $23,28 milioni.

La capitalizzazione di mercato completamente diluita è cresciuta fino a $47,97 milioni, mentre il numero di detentori di token ha raggiunto quota 18.860 su exchange decentralizzati, senza contare quelli che scambiano sull’exchange centralizzato MEXC.

Il volume di scambi nelle ultime ore è stato robusto, pari a $3,27 milioni su tutte le piattaforme di trading, con un aumento del 42%.

A differenza di molte nuove iniziative nel settore delle meme coin, Catslap ha evitato il destino di crash-and-burn che colpisce la maggioranza. Con l’inizio di una stagione di meme coin sempre più promettente, Catslap è finito nel mirino di un numero crescente di trader sofisticati pronti ad agire.

Ecco dove acquistare Catslap ($SLAP)

Si può acquistare $SLAP su MEXC, Best Wallet, direttamente tramite il widget di scambio sul sito di Catslap e su Uniswap DEX.

Catslap è stato auditato da SolidProof e ha ottenuto un punteggio di affidabilità del progetto del 99% su DEXtools.

$SLAP si sta dirigendo verso una capitalizzazione di mercato di $100 milioni, mentre si avvicina la prossima quotazione su un exchange e l’engagement del Clapometer esplode.

Le ultime notizie su premi e airdrop sono state accolte con entusiasmo dalla community, che è cresciuta rapidamente su X e Telegram, raggiungendo rispettivamente 11.600 e 4200 followers.

