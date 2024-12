iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Tanti eventi di avvicinamento al Natale, oggi a Castiglione Olona.

Mercatino di Natale

Domenica 15 dicembre, dalle 9 alle 17, nel centro storico di Castiglione Olona (piazza Garibaldi), si terrà il “Mercatino di Natale”, un’edizione speciale della Fiera del Cardinale con tante idee regalo per le feste, musica, eventi e golosità. L’evento è organizzato dal Comune di Castiglione Olona.

Villaggio di Babbo Natale

Domenica 15 dicembre, dalle 11 alle 18, al Castello di Monteruzzo in via Marconi ci sarà il “Villaggio di Babbo Natale”, con giochi, laboratori, attività, dolci e tanto divertimento per tutta la famiglia. L’iniziativa è curata dal Comune di Castiglione Olona con la partecipazione di alcune associazioni locali.

Esposizione del Presepio di Masolino

Fino al 6 gennaio, nella sede della Pro Loco (via Roma), sarà visitabile il “Presepio di Masolino”, realizzato dal Circolo Culturale Masolino da Panicale.

Musei cittadini

Come di consueto, saranno aperti e visitabili il Museo Branda Castiglioni, il Museo Arte Plastica (Map) e il Museo della Collegiata.

15122024