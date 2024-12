Città

SARONNO – Le fiamme hanno lasciato il posto al fumo e i vigili del fuoco, presenti con diverse squadre, sono all’opera con le operazioni di smassamento per spegnere completamente gli ultimi focolai.

Alle 19 le fiamme dell’incendio che ha divorato un appartamento e il tetto in via San Giacomo sono state domate. Resta ancora da risolvere il problema della fornitura della corrente elettrica saltata nell’intera via al momento dell’incendio. Sul posto si attendono i tecnici Enel per il ripristino.

L’incendio è scoppiato intorno alle 17. Secondo le prime ricostruzioni, i padroni di casa erano appena usciti dalla propria abitazione al primo piano. Sono stati dei passanti, vedendo il fumo, a dare l’allarme. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, a partire da quella di Saronno, arrivata in pochi minuti dal distaccamento cittadino.

Presente anche la polizia locale, che ha provveduto a transennare la zona tra via San Cristoforo e via San Giacomo, allontanando i curiosi.

QUI IL PRIMO VIDEO

guarda tutte le foto 14



Saronno, i danni dell’incendio di via San Giacomo (foto di Stefano Bergamini)

