Città

SARONNO – “Che senso ha offrire il parcheggio gratuito in due aree di sosta cittadine e poi fare multe a raffica di sabato pomeriggio a ridosso del centro? È questo il modo in cui l’amministrazione rende attrattiva Saronno per le feste? Perché è difficile pensare che una persona torni a fare acquisti in città se, dopo aver pagato il parcheggio, si trova una multa per una mezz’ora di ritardo o per una dimenticanza”.

È la segnalazione di un commerciante del centro storico che ieri, sabato 14 dicembre, ha ricevuto da diversi clienti la segnalazione delle multe trovate sotto il tergicristallo. Le foto delle auto con i preavvisi sul tergicristallo sono state condivise anche sui social da chi dovrà pagare un verbale da 42 euro, che si dimezzerà se il versamento del dovuto sarà fatto entro 5 giorni. Controlli e verbali sono stati segnalati a ridosso del centro, a partire dalla zona di via Padre Reina, vero serbatoio di parcheggi per chi si reca in centro. È una zona con stalli blu a pagamento, abitualmente competenza degli ausiliari della sosta.

Quello dei parcheggi, dei controlli e delle multe è un tema molto caldo in città dove il dibattito si è infuocato nelle ultime ore per i verbali che hanno sanzionato una mezza dozzina di automobilisti nell’area di sosta dell’Aldi. Le posizioni sono ovviamente contrapposte: ci sono le segnalazioni dei residenti contro la sosta parassitaria e selvaggia di chi non paga e magari lascia l’auto tutto il giorno e gli appelli dei pendolari o di chi lavora o gravita a Saronno e non può o non vuole pagare per il parcheggio.

Settimana scorsa l’Amministrazione comunale ha annunciato che le aree di sosta via Primo Maggio e piazza Saragat saranno gratuite per tutti i sabati festivi così come il trasporto pubblico cittadino.

“Abito in via Padre Reina e sono la prima ad auspicare più controlli contro chi parcheggia senza pagare ma ci vuole un po’ di sento di misura – commenta una saronnese – è vero che le regole vanno rispettate sempre ma forse un po’ rigidità in meno in questi giorni e qualche controllo in più durate l’anno sarebbe un segno di buonsenso”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti