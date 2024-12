Sport

SARONNO – Numeri importanti per una manifestazione approdata da poco nel panorama nazionale del muoto master: 2037 atleti iscritti per un totale di quasi 4000 competizioni individuali, 122 società provenienti da tutta Italia. Si tratta dei campionati italiani invernali di nuoto Unipol, evento giunto quest’anno alla seconda edizione.

La Rari Nantes Saronno si è classificata al secondo posto nella Fascia A (società con più di 40 iscritti), poco distante dal primo posto della Sisport di Torino. Al terzo posto i Nuotatori Genovesi.

“È stato un lavoro di squadra incredibile – scrivono dalla società – iniziato nel mese di ottobre con una riunione tecnica del Team allenatori per lavorare sulla strategia giusta. Studiato il regolamento della manifestazione, abbiamo tracciato le linee guida per poter competere con le squadre più attrezzate. La fiducia e la disponibilità degli atleti si è trasformata in una massiccia partecipazione e 70 di loro hanno deciso di seguire il nostro “sogno”. Settimana dopo settimana, il lavoro in vasca è diventato più consapevole, più duro e impegnativo ma nessuno si è tirato indietro. Domenica 8 dicembre è stato bellissimo poter festeggiare tutti insieme questo traguardo importante. Saronno torna nuovamente tra le realtà master più attive d’Italia. Un bel Regalo per l’anniversario dei 25 anni di attività nel Circuito Nazionale Supermaster.”